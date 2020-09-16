الكاظمي :سوء التخطيط أربك العديد من المشاريع في العراق

ميسان “العراق” ـ د ب أ: أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس سلسلة اجتماعات خلال زيارة لمحافظة ميسان لمناقشة الوضع الأمني والسيطرة على السلاح المنفلت . وقال الكاظمي، خلال سلسلة اجتماعات من القيادات الأمنية والمسؤولين الاداريين والمتظاهرين،:”نحتاج إلى تضافر الجهود من أجل أمن المحافظة، وأكثر الخروقات ستظل تحت عنوان النزاعات العشائرية، وأضاف أن” سوء التخطيط أربك العديد من المشاريع في المحافظات وجعلها متلكئة، ويجب أن يكون هناك فريق عمل متخصص واستثنائي لتذليل كل العقبات” .

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