بكين ـ رويترز: قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن الصين أرسلت بنجاح تسعة أقمار صناعية إلى المدار في أول إطلاق تجاري تجريه لصاروخ من منصة في البحر.

وذكرت وسائل الإعلام أن الأقمار الصناعية، التي يخص أحدها منصة (بيليبيلي) لتبادل لقطات الفيديو، أرسلت بواسطة صاروخ من طراز لونج مارش 11 من البحر الأصفر الثلاثاء.

والصاروخ لونج مارش 11 مصمم للإطلاق بسرعة ومن مواقع إطلاق متحركة مثل سفينة، ويستخدم أساسا لحمل أقمار صناعية صغيرة. وأُطلق الصاروخ لأول مرة من البحر في يونيو العام الماضي.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية الرسمية نقلا عن لي تشونغ لي، مدير مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية أن “منصات الإطلاق البحرية ستزيد عدد مناطق الإطلاق الصينية، وستحسن كفاءة وسلامة ومرونة عمليات الإطلاق”.

ولدى الصين ثلاثة مراكز للإطلاق الفضائي في البر حيث تعود مراحل الصواريخ المستخدمة إلى الأرض وتشكل في بعض الأحيان خطرا على المناطق المأهولة. وسيقلل الإطلاق من البحر هذا الخطر.

وجعلت الصين برنامجها الفضائي أولوية قصوى في السنوات القليلة الماضية حيث تسابق للحاق بالولايات المتحدة ولتصبح قوة فضائية كبرى بحلول عام 2030.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الصين ترسل أقمارا صناعية إلى الفضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.