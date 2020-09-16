لبنان: الحريري يرى (المال) وسائر الحقائب الوزارية ليست حقا حصريا لأي طائفة

بيروت ـ رويترز: قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري إن وزارة المال وغيرها من الحقائب الوزارية ليست حقا حصريا لأي طائفة في لبنان، في إشارة إلى قضية تمثل جوهر خلاف حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر الحريري على تويتر أن رفض فكرة تداول السيطرة على الوزارات يحبط “الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان واللبنانيين”، في إشارة إلى مساع فرنسية لحمل الزعماء اللبنانيين على تشكيل حكومة جديدة وتبني إصلاحات.

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