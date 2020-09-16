ترامب: اللقاح قد يكون متاحا خلال أسابيع

واشنطن ـ رويترز: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن لقاحا للوقاية من فيروس كورونا قد يكون متاحا خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع، مما يؤكد على توقعات لمسؤولين أميركيين في قطاع الصحة وشركة فايزر. وخلال مناسبة استضافتها محطة أيه.بي.سي نيوز في فيلادلفيا، دافع ترامب عن طريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا وقال إن اللقاح قد يكون جاهزا للتوزيع قريبا. وقال “نحن على وشك الحصول على لقاح، إذا كنت تريد معرفة الحقيقة، ربما كانت الإدارة السابقة استغرقت سنوات للحصول على لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء وجميع الموافقات. ونحن سنحصل عليه في غضون أسابيع، قد يستغرق الأمر ثلاثة أو أربعة أسابيع”.

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