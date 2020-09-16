تبادل إطلاق النار بين الهند والصين على الحدود المشتركة

قال مسؤولون هنود، الأربعاء، إن القوات الهندية والصينية تبادلتا إطلاق النار الأسبوع الماضى على الحدود، قبل أيام من اجتماع بين وزيرى خارجية البلدين، فى خرق آخر لسياسة ضبط النفس المتبعة منذ عقود على الحدود.





وبحسب موقع سكاى نيوز، يوجد اتفاق منذ فترة طويلة بين الجانبين على عدم استخدام القوات للأسلحة النارية على خط السيطرة الفعلية، أو الحدود غير الرسمية، وعلى مدى 45 عاما لم تطلق رصاصة واحدة.

لكن منذ أواخر الشهر الماضى، حدثت ثلاث وقائع إطلاق نار تحذيرى فى منطقة غرب الهيمالايا، حيث تتواجه القوات، وغالبا لا تفصلها سوى مسافة قصيرة، وسط خلاف على الحدود وفق ما ذكرت "رويترز" ومسؤولون مطلعون على الوضع.

وقال أحد المسؤولين: "فى كل هذه الوقائع أطلق الرصاص فى الهواء وليس على الطرف الآخر".

وجرت واقعة منها على الضفة الشمالية لبحيرة متنازع عليها أثناء التحضير لاجتماع بين وزير الخارجية الهندى، سوبراهمانيام جايشانكار، ونظيره الصينى، وانغ لى، فى موسكو، الخميس الماضى.

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وقال مسؤول آخر إن إطلاق النار الذى لم يعلنه أى من الطرفين كان الأكثر كثافة، وأضاف المسؤول أنه ليس فى وضع يسمح له بالإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكن صحيفة "إنديان إكسبرس" قالت إن ما بين 100و200 رصاصة أطلقت.

وقال الجانبان، الاثنين، إن القوات أطلقت النار فى الهواء على الضفة الجنوبية للبحيرة، وذكر المسؤولون أن الوزيرين اتفقا على تهدئة التوتر، ومنذ ذلك الحين اتسم الوضع بالهدوء، لكن لم يتم أى سحب للقوات على الجانبين حتى الآن.