أعلن الانقلاب على إيران.. وزير خارجية بريطانيا يعلق على اتفاق السلام مع إسرائيل

علق وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأربعاء، على "اتفاقات إبراهيم" بين البحرين والإمارات وإسرائيل. وقال راب: "ندعم اتفاق الإمارات والبحرين مع إسرائيل ونعتقد أن الخطوة ضرورية لدعم حل مستدام". وأضاف: "ناقشت مع نائب الرئيس الأمريكي (مايك بنس) تطورات إحلال السلام في الشرق الأوسط، والتزام بلادنا بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي". Advertisements وأكد: "ثمن جهود واشنطن وأبو ظبي والمنامة الرامية لإحلال السلام بالمنطقة وتابع: "لم نعتبر أن الاتفاق النووي مع إيران متكامل ولكننا نرحب دائما بمزيد من النقاشات بشأنه". وواصل: "إيران سبب عدم الاستقرار بالمنطقة ونرحب بفرض العقوبات عليها".

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