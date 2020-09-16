الأول من نوعه| أبوظبي للاستثمار يفتتح مكتبًا يمثله في تل أبيب

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، اليوم الأربعاء، عن افتتاح أول مكتب له خارج دولة الإمارات في تل أبيب، وذلك عقب تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وقال المكتب في بيان له اليوم إنه في إطار النقاشات المستمرة بين مكتب أبوظبي للإستثمار و" استثمر في اسرائيل " يستعد مكتب أبوظبي للإستثمارلافتتاح أول مكتب تمثيلي له خارج دولة الإمارات في تل أبيب.

وذكر مكتب أبوظبي للإستثمار في بيانه أن الهدف من المكتب التمثيلي الخاص هو بحث فرص الاستثمار والشراكات المتاحة بين أبوظبي واسرائيل.

وأضاف مكتب أبوظبي للإستثمار في بيانه :أن المكتب يعد الأول ضمن شبكة من المكاتب التمثيلية الدولية لدعم الشركات العالمية التي تتطلع الي توسيع عملياتها في أبوظبي.

يُشار الي ان مكتب أبوظبي للاستثمار يخطط لإنشاء مكاتب تمثيلية في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.