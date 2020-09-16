نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات: سياسات تركيا تقف عقبة أمام إقامة علاقات بناءة معها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجيةا، إن سياسات تركيا تقف عقبة أمام إقامة علاقة بناءة معها، مشيراً إلى أن تركيا لديها مشاكل في رؤية مجال سيادتها وسيادة الدول الأخرى، جاء ذلك في لقاء مع شبكة سي إن إن الأمريكية .
وأوضح قرقاش أن نهج تركيا تجاه القضايا العربية دفع نحو الدفع بالعلاقة جيدة بين الإمارات واليونان من جيدة إلى عظيمة.
واعتبر أن سحب تركيا لسفينة التنقيب قرار عقلاني "اعتقد أنه مرتبط أيضا بالسياسة العقلانية الأمريكية تجاه قبرص"، وتابع: "نتوق جميعا لصفقة تعيد تركيا إلى قاعدة السلام مرة أخرى في المنطقة".
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