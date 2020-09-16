بريطانيا تفقد سيادتها على جزيرة فى البحر الكاريبى

وبحسب سكاى نيوز، أعلنت هذا الانفصال الدستورى الحاكمة العامة للجزيرة ساندرا ميسون، فى خطاب أثناء استئناف عمل البرلمان المحلى بعد عطلته الصيفية.
وقالت ميسون، التى كانت تتحدث فى العاصمة بريدجتاون "بعدما حصلت على الاستقلال قبل أكثر من نصف قرن، لا يمكن لبلادنا أن تشكك فى قدراتها على إدارة نفسها بنفسها".
وأضافت الممثلة الرسمية لملكة إنجلترا فى الجزيرة : "حان الوقت لنودع ماضينا الاستعمارى وأهل باربادوس يريدون رئيسا من باربادوس".
وستفقد الملكة إليزابيث الثانية بذلك سيادتها على واحدة من آخر ممالك الكومونولث، التى كانت مستعمرات بريطانية سابقة ثم أصبحت مستقلة.
وردا على سؤال فى لندن فى هذا الشأن، قال الناطق باسم قصر بكنجهام إن القرار يعود إلى "سلطات باربادوس وسكانها".
وباربادوس لؤلؤة السياحة الصغيرة فى جزر الإنتيل، وتعد وجهة للمجتمع الأنجلو ساكسونى الراقى خصوصا.
وتبلغ مساحة بارادوس 430 كيلومترا مربعا وتضم 287 ألف نسمة فى 2019 حسب أرقام البنك الدولى.
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