أوروبا تدعم قبرص بمواجهة تركيا .. ونيقوسيا منفتحة على الحوار

ويدور خلاف بين تركيا واليونان وقبرص حول موارد النفط والغاز فى شرق البحر المتوسط.

وتصاعد الخلاف فى 10 أغسطس حين أرسلت تركيا سفينة "عروش ريس" لاستكشاف الغاز الطبيعى وسفنا حربية إلى المساحات المائية، التى تطالب بها اليونان، بينما تعتبرها أنقرة تابعة لها.

وعادت السفينة إلى السواحل التركية لإجراء أشغال روتينية عليها، بحسب أنقرة، لكن سفينة التنقيب التركية "يافوز" تواصل أعمالها فى المنطقة قبالة قبرص رغم الاحتجاجات الدولية.



وقال ميشال للصحافيين بعد لقاء مع الرئيس القبرصى، نيكوس أناستاسيادس : "الاتحاد الأوروبى متضامن مع قبرص التى تواجه وضعًا خطيرًا، لذلك قررنا الدعوة إلى قمة أوروبية حول العلاقات مع تركيا".

وتابع : "علينا أن نكون حازمين جدًا حين يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق جميع الدول الأعضاء (فى الاتحاد الأوروبى) بما فيها قبرص".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قد حذّرت اليوم تركيا من أى محاولة لـ"تخويف" جيرانها فى الخلاف حول الغاز فى شرق المتوسط.

من جهته، تحدث أناستاسيادس عن مرحلة "مقلقة للغاية"، متهمًا تركيا بـ"مواصلة انتهاك المناطق البحرية" القبرصية بإجرائها أعمال حفر "غير شرعية".

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ودعا الاتحاد الأوروبى إلى إبداء استعداده للتحرك دفاعًا عن حقوق أعضائه، وأكد أناستاسيادس أن بلده مستعد للحوار مع تركيا لحل الخلافات، لكن "بدون ابتزاز أو تهديدات".



وقال أناستاسيادس : "نيقوسيا كانت دائمًا على استعداد للحوار، لكن لكى يكون ذلك فعالاً فإنه يحتاج لتعريف واضح يستند للقانون الدولى دون ابتزاز أو تهديدات".

وأضاف أناستاسيادس، أن الخطوة التركية بتمديد فترة عمل السفينة "يافوز" تأتى فى وقت يتخذ فيه الاتحاد الأوروبى سلسلة مبادرات تهدف إلى تهدئة التوتر.

وسيعمل زعماء الاتحاد الأوروبى على إيجاد سبل لنزع فتيل التوتر فى شرق المتوسط فى قمتهم المقررة فى يومى 24 و25 سبتمبر الحالى.

وقال أناستاسيادس : "فى ضوء اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبى الأسبوع المقبل، أكدنا على أهمية الحفاظ على وحدتنا فى الرسائل الموجهة (لتركيا) وعلى عزمنا على تنفيذ قراراتنا إذا استمرت الأعمال غير القانونية".