بعد اتهامات ترامب .. بايدن يستعرض خططه فى الإشراف على تطوير لقاح كورونا

وأوضحت وكالة "رويترز"، أن بايدن سيسعى، لتوضيح الفرق بين سياسته وأسلوب الرئيس دونالد ترامب فى التعامل مع جائحة "كوفيد 19".

وسيدلى بايدن بتصريحات فى موطنه فى ويلمنغتون بولاية ديلاوير، بعد أن يطلعه خبراء الصحة العامة على جهود تطوير لقاح للوقاية من مرض "كوفيد-19"، الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب "سبوتنيك"، الخطاب جزء من محاولة لتحقيق التوازن، انتهجها بايدن فى الأسابيع الأخيرة، بعد أن أشار ترامب إلى أن لقاحا للمرض قد يحظى بالموافقة قبل الانتخابات المقررة فى الثالث من نوفمبر.

وأكد ترامب، فى اجتماع مع الناخبين فى فيلادلفيا أمس الثلاثاء أن لقاحا قد يكون متاحا فى غضون شهر.

وقال ترامب فى تصريحات لشبكة "ABC News"، "نحن قريبون جدا من الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا .. فى غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع سيكون لدينا لقاح".

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وأضاف ترامب، "لو الإدارة السابقة هنا (إدراة أوباما) ربما استغرقت سنوات من أجل الحصول على لقاح، بسبب إدارة الأغذية والعقاقير وجميع الموافقات".

هذا وأبلغت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة مسؤولى الصحة العامة فى جميع الولايات، بضرورة الاستعداد لبدء توزيع لقاح فيروس كورونا أواخر أكتوبر، أو مطلع نوفمبر.

ولكن ترامب، اتهم هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بتعمد تأخير إنتاج لقاح ضد "كوفيد-19" إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مطالبًا بسرعة إيجاد لقاح للوباء "لإنقاذ الأرواح".