استقالة مسؤول كبير في الحكومة البريطانية

أعلنت مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء، أن المستشار القانوني الاسكتلندي الأعلى للحكومة البريطانية، ريتشارد كين، استقال من منصبه.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون قوله "اللورد كين استقال من منصب المحامي العام لاسكتلندا. رئيس الوزراء يشكره على خدماته."

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، رد "كين" على تصريح وزير إيرلندا الشمالية براندون لويس حول "خرق قانون السوق الداخلية للقانون الدولي" من خلال تجاوز اتفاقية الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بي بي سي، قال كين إن وجهة نظره هي أن "مشروع القانون لا يشكل في حد ذاته انتهاكًا للقانون الدولي أو لسيادة القانون". بعد تكليفه بالدفاع عن خطط الحكومة، كان كين يحاول إقناع النواب الذين ينتقدون مشروع القانون بأن القانون المحلي يجب أن يسود على الرغم من بعض التناقضات مع الالتزامات الدولية للمملكة المتحدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ، يوم الأربعاء ، إن مشروع قانون السوق الداخلية يهدف إلى حماية نزاهة المملكة المتحدة ، ودعا جميع الأحزاب في البرلمان إلى دعمه. كما حدد موعدًا نهائيًا في 15 أكتوبر بشأن التقدم المحرز في اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ، مضيفًا أن كلا الجانبين يجب أن يكونا على استعداد للتخلي عن المحادثات و "المضي قدمًا".