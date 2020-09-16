مكروه من الكل| 100 قيادي إخواني يطالبون الغنوشي بعدم الترشح لرئاسة النهضة

ذكرت إذاعة "موازييك" التونسية اليوم الأربعاء، أن ما يقرب من 100 عضو في حركة النهضة "الإخوانية" طالبوا رئيسهم ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بعدم الترشّح لرئاسة الحركة، في المؤتمر القادم المقرر عقده نهاية السنة الحالية.

وقالت إن الأعضاء من بينهم أعضاء في المكتب التنفيذي ومجلس الشورى والكتلة البرلمانية إلى جانب بعض القيادات الجهوية.

ووجه أعضاء الحركة "الإخوانية" لائحة موقعة إلى الغنوشي طالبوه فيها بإعلانه عدم الترشح لرئاسة الحركة مجددًا.

وأوضحت أن ذلك جاء بدعوى أن إعلان الغنوشي عن عدم الترشح لرئاسة الحركة، سيؤكد احترام مقتضيات الفصل 31 من النظام الداخلي للحزب، وتكريس "مبدأ التداول القيادي وتوفير شروط نجاح المؤتمر القادم".

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وأوضحت الإذاعة أن الفصل 31 من النطام الداخلي ينص على أنه لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحركة لأكثر من دورتين متتاليتين.

وكان مجلس شورى حركة النهضة وافق بأغلبية 145 عضوًا في يونيو الماضي، على عقد المؤتمر نهاية السنة، وسط رفض أعداد كبيرة من القيادات التاريخية للنهضة، بقاء الغنوشي لدورة جديدة على رأس الحركة، خاصة أنه ظل في منصبه لمدة تقارب نصف قرن.

وواصل الغنوشي تصدره قائمة أسوأ السياسيين في تونس وأكثر شخصية لا يثق فيها التونسيون ولا يريدون أن تلعب أي دور سياسي في بلادهم، وذلك في استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة "سيجما كونساي" المتخصصة هذا الشهر، اختار فيه اختار 68% من التونسيين الغنوشي كأكثر شخصية سياسية في البلاد لا يثقون فيها ولا يريدون منها أن تلعب دورًا سياسيا في تونس.