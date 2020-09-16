الصحة العالمية: أقل من 10% من سكان العالم مصابون بـ كورونا

تشير المئات من دراسات الأمصال الجارية والنتائج المتاحة إلى أن أقل من 10 في المائة من سكان العالم أصيبوا بفيروس كورونا حتى الآن، ما يعني أن الوباء لم ينته بعد، وفقا لما قالته، اليوم الأربعاء، ماريا فان كيركوف، رئيس وحدة الأمراض الناشئة في العالم منظمة الصحة العالمية. اقرأ ايضا

وأضافت خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع زميلها مايك رايان، اليوم الاربعاء، قائلة "تخبرنا اختبارات الأمصال، أن من بين مئات الدراسات التي يتم إجراؤها كشفت النتائج عن أن أقل من 10 في المائة من السكان على مستوى العالم، أصيبوا حتى الآن". وتابعت كيركوف أن "القضاء على الفيروس مازال أمامه طريق طويل". وتابعت خبيرة الصحة العالمية أن العالم "لم يكن قريبًا من مستوى مناعة القطيع".

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