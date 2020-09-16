نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من رئيس جمهورية الشيشان حول فيديو الاغتسال من النبع المقدس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف ليعلق على فيديو يظهر 5 شباب قيل إنهم من الشيشان، يغسلون أحذيتهم في نبع يحظى بأهمية روحية كبيرة لدى المسيحيين في روسيا.

وندد قديروف بالحادث معتبرا إياه دليلا على وقاحة أصحابه وانعدام أخلاقهم، مؤكدا أنهم "لا دين ولا قوم لهم".

ونفى قديروف صحة مزاعم أن يكونوا من أبناء الشيشان وقال: "أكد تحقيق فتح بطلب من، أنهم ليسوا شيشانيين على الإطلاق، وهذا عموما غير مهم".

والجدير بالذكر أنه كان قد تم نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 14 سبتمبر وقال أحد المشاركين فيه بسخرية: "هذه مياه مقدسة بالنسبة إليهم ونحن نغسل أحذيتنا فيها".

ولاحقا اعتذر أحد الشباب عن فعلته زاعما أنه لم يكن يعلم مع زملائه بأن النبع الذي يقع قرب كاثدرائية المسيح المخلص وسط مدينة كالينينغراد غرب روسيا، يعتبر مقدسا لدى المسيحيين.

