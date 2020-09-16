“همة حتى القمة” الشعار الرسمي للمملكة السعودية اليوم الوطني السعودي 90 عام 1442

بعد اقتراب الموعد الرسمي يوم الوطني السعودي وتجهيزات المملكة العربية السعودية للحفل الذي سوف يُقام في المملكة و تتم التجهيزات لإقامة أكبر وأشهر الفعاليات والاحتفالات بالمناسبة الوطنية الكبيرة، حيث ذكرت الهيئة العامة للترفيه برئاسة معالي تركي آل الشيخ أن الهيئة قد أتمت الاستعدادات لإقامة الاحتفالات والفعاليات الخاصة بهذا اليوم المجيد، وكما تحدثت الكثير من الصحف السعودية ومواقع التواصل الاجتماعي عن حضور كبير للفنانين العرب منهم المصريين ومنهم الوطنيين السعوديين للمشاركة بإقامة المهرجانات الغنائية ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي رقم 90، وكما أطلقت السعودية جملة“همة حتى القمة” الشعار الرسمي لليوم الوطني رقم 90 لعام 1442 بعبارة تفاصيل أكثر في هذا المقال عبر موقع ثقفني.

وهي عادة وعرف معروف سنوياً تقام هذه المناسبة في المملكة العربية السعودية ويحتفل بها السعوديين عبر إقامة فعاليات وحفلات على نطاق واسع وتعم الفرحة الأرجاء، وكما أن في كل عام عند حلول هذه المناسبة يتم إطلاق شعار جديد رسمي يكون شعار اليوم، وهذه المرة يحمل الشعار عبارة “همة حتى القمة” ورسمة جديدة تبعث شعور التقدم نحو فتح آفاق تطور جديدة، إليكم شعار اليوم الوطني السعودي 90 لعام 1442/2020 تسعى كل جهود المملكة على أكمل وجه بعمل التجهيزات اللازمة للحفلات السعودية ودعوة العديد من الفنانين العرب منهم المصريين والسعوديين .

أسعار حفلات اليوم الوطني السعودي 90

قد طرحت وزارة الترفيه السعودية إقامة الكثير من الحفلات بحضور الفنانين الكبار السعوديين والمصريين غنائيين وتجهيز أكبر الحفلات على مستوى الشرق الأوسط للترفيه على المواطنين ودعوة الكثير من الجهات العامة والمسئولة، وهذا الجدول الموضح أمامك لتوضيح أسعار تذكرة حضور حفلات اليوم الوطني السعودي 90 عام 1442.

الحفل موعد طرح التذاكر أسعار التذاكر لكافة الحفلات حفل الفنانة أحلام 4:00 مساءاً 2300 ريال سعودي VVIP حفل الفنان عبادي الجوهر الفنانة داليا مبارك Advertisements 6:00 مساءاً 1650 ريال سعودي VIP 850 ريال سعودي A حفل الفنانة أنغام والفنان تامر عاشور 8:00 مساءاً 650 ريال سعودي B 475 ريال سعودي C حفل الفنان المصري محمد حماقي 10:00 مساءاً 345 ريال سعودي D حفل الفنان المصري عمرو دياب 11:59 مساءاً 300 ريال سعودي

ويقوم السعوديين في هذه المناسبة الكبيرة بتبادل التهاني والمشاركة بالاحتفالات والفعاليات التي تقام في مناطق واسعة وعلى نطاق كبير ليسمح للجميع المشاركة ومشاهدة هذه الاحتفالات المُبهجة.