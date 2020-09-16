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بدون ضامن ولا كفيل تمويل فوري بالتقسيط حتى 10 سنوات من مصرف الراجحي

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نور حسن 0 تبليغ

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بدون ضامن ولا كفيل تمويل فوري بالتقسيط حتى 10 سنوات يعتبر من أهم العروض التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء حيث يعد مصرف الراجحي من أهم وأكبر المصارف الأسلامية الموجودة داخل المملكة العربية وبعض الدول العربية مثل المملكة الأردنية الهاشمية حيث يمتلك الراجحي أكبر شبكة فروع في المملكة العربية السعودية حيث يبلغ عدد فروعه 500 فرع وذلك حتى يستطيع البنك إرضاء كافة متطلبات وإحتياجات العملاء كما يعمل مصرف الراجحي على توظيف قاعدتة الرأسمالية وخبرته في مجال التمويل من أجل القيام بدور ريادي فى مجال تمويل الأفراد والشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة وعلى صعيد المنتجات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء يقدم الراجحي تمويل فوري بدون كفيل ولا ضامن وبفترات سداد تصل حتى 10 سنوات كما يتيح مصرف الراجحي للعملاء إمكانية الحصول على التمويل بدون كفيل ولا ضامن من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء

مميزات تمويل الراجحي بدون كفيل ولا ضامن

يقدم مصرف الراجحي تمويل فوري وبالتقسيط حتى 10 سنوات بدلا من 8 سنوات دون الحاجه إلى وجود كفيل أو ضامن ويمكن للعملاء التقديم على طلب التمويل من خلال الدخول على رابط تمويل الراجحي بدون كفيل ولا ضامن وتعبئة كافة البيانات المطلوبة لأستكمال طلب التمويل الشخصي وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفنى في هذا المقال على مميزات التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

  • يتميز تمويل مصرف الراجحي بأنه متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الأسلامية
  • يتميز تمويل مصرف الراجحي بأنه لا يحتاج إلى وجود كفيل ولا ضامن
  • يتميز التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي بأنه يقوم على أساس بيع سلع أو بيع الأسهم الخاصة بالعميل بالتقسيط مع إتاحة الحرية للعميل في التصرف في تلك الأسهم
  • يمكن أن يصل قيمة مبلغ تمويل الراجحي بدون كفيل ولا ضامن حتى 50 ألف دينار و 30 ضعف الراتب الشهري للعاملين في القطاع الحكومي و25 ضعف الراتب الشهري للعاملين في القطاع الخاص
  • يتميز التمويل الشخصي بدون كفيل ولا ضامن من مصرف الراجحي بفترات سداد حتى 96 شهر للعاملين في القطاع العام و84 شهر للعاملين في القطاع الخاص
  • يتميز تمويل الراجحي بدون كفيل ولا ضامن بأنه يمكن أن يوحد جميع إلتزمات العميلففي قسط شهري واحد
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