البرلمان الأوروبى يدعو لمواصلة عزل روسيا على خلفية قضية نافالنى

وبحسب روسيا اليوم، دعا البرلمان، فى نص قرار نشر على موقعه الإلكترونى أعضاءه إلى إجراء "مراجعة استراتيجية" للعلاقات بين أوروبا وروسيا، ومواصلة مقاطعتها فى المحافل الدولية بما فيها G7، وبدء تحقيق دولى بمشاركة الاتحاد الأوروبى ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس أوروبا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى حادث تسميم نافالنى.

كما دعا نواب البرلمان، مجددا إلى وقف أى تعاون مع موسكو حول تنفيذ مشروع "السيل الشمالى-2" لضخ الغاز الروسى إلى أوروبا، والتمسك بـ"المبادئ الخمسة" فى الحوار مع موسكو التى تبناها الاتحاد الأوروبى عام 2016 وهى : 1) التنفيذ الكامل لاتفاقية مينسك بشأن التسوية فى أوكرانيا، 2) تعزيز التعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبى فى شرق أوروبا، 3) ضمان أمن الاتحاد فى مجال الطاقة، 4) تطوير التعاون الأوروبى الروسى حول القضايا المهمة بالنسبة للاتحاد، 5) دعم المجتمع المدنى فى روسيا وتعزيز العلاقات بين شعوب دول الاتحاد الأوروبى وروسيا.