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أمريكا تصدر اتهامات رسمية فى عمليات قرصنة إلكترونية صينية

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أحمد جاد 2020-09-16 20:59 0 تبليغ

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وقال ممثلو ادعاء اتحاديين، بحسب "سكاى نيوز"، إن الصينيين الخمسة اتهموا بالقيام بأعمال قرصنة استهدفت أكثر من 100 شركة فى الولايات المتحدة وفى الخارج.

ومن تلك الشركات، شركات تطوير برامج إلكترونية، وأخرى لتصنيع أجهزة الكمبيوتر، وشركات لتقديم خدمات الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعى وألعاب الفيديو، ومنظمات غير هادفة للربح، وجامعات ومراكز دراسات.

كما استهدفت حكومات أجنبية وساسة يطالبون بالديمقراطية ونشطاء فى هونج كونج، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت الحكومة كذلك، إن رجلى أعمال ماليزيين اتهما بالتآمر مع اثنين من القراصنة الصينيين، بغرض التربح من اختراق أجهزة الكمبيوتر، مستهدفين صناعة ألعاب الفيديو.

 

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