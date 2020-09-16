نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "معاهدة السلام" ستغير وجه الشرق الأوسط لينعم بالازدهار (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت الإمارات والبحرين معاهدة سلام مع إسرائيل ستغير وجه الشرق الأوسط وتمثل فكرا جديدا يخلق مسارا أفضل للمنطقة فوفق بنود المعاهدة يتطلع الأطراف لتحقيق رؤية تجعل الشرق الأوسط ينعم بالسلام والازدهار بإقامة علاقات دبلوماسية ودية وجعل العلاقات طبيعية بالكامل.

والهدف هو السير في طريق جديد يفتح باب الطاقات الكبرى الكامنة في المنطقة فالتحديات التي تواجه الشرق الأوسط لن تحل إلا بالتعاون وليس الحرب كما شجع الاتفاق مساعي تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات بقصد ترسيخ ثقافة السلام، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

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كما تسعى الاتفاقية لاجتثاث الفكر المتطرف وإنهاء النزاعات وعلى الأرض وقعت أبيكس الوطنية للاستثمار الإماراتية اتفاقا تجاريا استراتيجيا مع تيرا الإسرائيلية يهدف لتطوير الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا كذلك وقعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم مع معهد وايزمان للعلوم للتعاون المشترك بالإضافة إلى لقاءات ومباحثات للتعاون في مجالات الطب والتكنولوجيا والزراعة.