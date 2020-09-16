بعد موافقة الغذاء والدواء.. البيت الأبيض: لقاحات كورونا ستتاح في 24 ساعة مجانا لجميع الأمريكيين

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البدء في شحن لقاحات فيروس كورونا في غضون 24 ساعة من موافقة الجهات التنظيمية، حسبما أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم الأربعاء عن إتاحة لقاحات كورونا كوفيد 19 مجانًا لجميع الأمريكيين في وقت مبكر من شهر يناير المقبل.

وفي شهادة مصاحبة أمام لجنة في مجلس الشيوخ، قال مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الدكتور روبرت ريدفيلد، إن اللقاح لن يكون متاحًا على الأرجح للجمهور في اقصى وقت ربيع أو صيف عام 2021.

ولم تكمل أي شركة اختبار لقاحات فيروس كورونا ولم تحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء.

ومع ذلك، استمر ترامب في الإصرار على أن اللقاح سيكون جاهزًا في غضون أسابيع - قبل يوم الانتخابات في 3 نوفمبر المقبل.

واتهم السناتور جيف ميركلي، وهو ديمقراطي من ولاية أوريجون، مركز السيطرة على الأمراض بأن لديه دوافع سياسية.

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وفي تقرير إلى الكونجرس و"دليل" مرفق للولايات والمحليات، وضعت وكالات الصحة الفيدرالية ووزارة الدفاع خططًا معقدة لحملة تطعيم تبدأ تدريجيًا في يناير أو ربما في وقت لاحق من العام الجاري، وفي النهاية تكثف للوصول إلى أي أمريكي يريد رصاصة.

وستتوفر اللقاحات لأي شخص، بغض النظر عما إذا كان لديه تأمين صحي أم لا.

وعندما يكون هناك لقاح لمكافحة الفيروس الذي أصاب أكثر من 6.6 مليون أمريكي وقتل ما يقرب من 196000 شخص في الولايات المتحدة، يخطط البنتاجون للمشاركة في توزيع اللقاحات، لكن العاملين في مجال الصحة المدنيين هم من سيقدمون الحقن.

وقال دليل الدول من مركز السيطرة على الأمراض إن الحملة "أكبر بكثير في نطاقها وتعقيدها من الإنفلونزا الموسمية أو غيرها من استجابات التطعيم السابقة المتعلقة بالفاشية".

وغرد الرئيس ترامب: "اللقاحات تتحرك بسرعة وأمان!" بعد تقديم التقرير يوم الأربعاء، حيث سجلت الولايات المتحدة زيادة طفيفة بأكثر من 51000 حالة وأكثر من 1400 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.