توقعات بإعلان استقالته.. السراج يوجه كلمة إلى الشعب الليبي بعد قليل

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، عن توجيه فايز السراج، رئيس المجلس وحكومة الوفاق لكلمة إلى الشعب الليبي في الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا.
وكشفت مصادر مطلعة، عن اعتزام رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، تقديم استقالته، اليوم الأربعاء؛ وذلك بعد تقارير عن إقدامه على الخطوة في وقت قريب.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصادر، تأكيدها، أن السراج سيتقدم باستقالته اليوم الأربعاء، وسيشرح أسبابه، في بيان متلفز، يعلن فيه الاستقالة.
وذكرت المصادر، أن السراج من المرجح أن يكلف نائبه "أحمد معيتيق" بتسيير الأعمال حتى انعقاد لجنة (13 + 13) لتشكيل المجلس الرئاسي الجديد، لفترة تمهيدية مدتها 18 شهرا.
كانت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية كشفت في وقت سابق، عن نية السراج إعلان استقالته، لكنه متمسك بالمنصب مؤقتا، حتى إجراء المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في جنيف، الشهر المقبل.
وقال مسؤولان للوكالة، إن إعلان السراج استقالته، سيخفف بعض الضغط عن نفسه، بينما يمهد الطريق لخروجه بعد محادثات جنيف.
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