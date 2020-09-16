الارشيف / أخبار عالمية

الأمم المتحدة تحذر من خروج جائحة كورونا عن السيطرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة تحذر من خروج جائحة عن السيطرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن تفشي جائحة كورونا بات يخرج عن نطاق السيطرة.

وأضاف جوتيريش في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن "جائحة كوفيد -19 أزمة لا تشبه أي أزمات في حياتنا"، مشيرا إلى أن البشرية تقترب من تخطي عتبة المليون وفاة بسبب الفيروس، واصفا الوباء بأنه "تهديد رقم 1" للأمن العالمي.

وبخصوص اللقاحات المضادة للفيروس، قال غوتيريش إن الكثيرين يعولون على اللقاح لكنه بحد ذاته لن يوقف انتشار الجائحة.

وأضاف: "اللقاح يجب النظر إليه على أنه منفعة عامة عالمية، لأن الفيروس لا يعرف الحدود. نحن بحاجة إلى لقاح معقول التكلفة ومتاح للجميع، لقاح للناس".

ودعا المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق استخدام الأدوات المتوفرة والجديدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة المرض وتوفير العلاج المنقذ للحياة، خاصة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تحذر من خروج جائحة كورونا عن السيطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا