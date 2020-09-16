نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة تحذر من خروج جائحة كورونا عن السيطرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن تفشي جائحة كورونا بات يخرج عن نطاق السيطرة.

وأضاف جوتيريش في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن "جائحة كوفيد -19 أزمة لا تشبه أي أزمات في حياتنا"، مشيرا إلى أن البشرية تقترب من تخطي عتبة المليون وفاة بسبب الفيروس، واصفا الوباء بأنه "تهديد رقم 1" للأمن العالمي.

وبخصوص اللقاحات المضادة للفيروس، قال غوتيريش إن الكثيرين يعولون على اللقاح لكنه بحد ذاته لن يوقف انتشار الجائحة.

وأضاف: "اللقاح يجب النظر إليه على أنه منفعة عامة عالمية، لأن الفيروس لا يعرف الحدود. نحن بحاجة إلى لقاح معقول التكلفة ومتاح للجميع، لقاح للناس".

ودعا المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق استخدام الأدوات المتوفرة والجديدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة المرض وتوفير العلاج المنقذ للحياة، خاصة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.