نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب العراقي يصل الكويت في المقال التالي
وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان صحفي، إن "رئيس مجلس النواب وصل مساء اليوم إلى دولة الكويت في زيارة رسمية، وكان في استقباله نظيره الكويتي مرزوق الغانم".
وأشار إلى أن "الحلبوسي سيلتقي عددا من المسؤولين الكويتيين لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين".
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