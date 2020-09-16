الارشيف / أخبار عالمية

رئيس مجلس النواب العراقي يصل الكويت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب العراقي يصل الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الأربعاء إلى الكويت، في زيارة رسمية لم يعلن عنها سابقا.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان صحفي، إن "رئيس مجلس النواب وصل مساء اليوم إلى دولة الكويت في زيارة رسمية، وكان في استقباله نظيره الكويتي مرزوق الغانم".

وأشار إلى أن "الحلبوسي سيلتقي عددا من المسؤولين الكويتيين لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رئيس مجلس النواب العراقي يصل الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا