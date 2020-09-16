لقاء بين سفيرها ومسئول بحزب الله.. فرنسا تسعى لحل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية

التقى السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، مسؤولا في حزب الله، وبحث معه موقف الثنائي الشيعي من تشكيل الحكومة في لبنان.

وذكرت قناة "LBCI" أن "لقاء جمع بين مسؤول العلاقات الدولية في "​حزب الله​" ​عمار الموسوي​، والسفير الفرنسي ​لدى بيروت برونو فوشيه​، تبلغ خلاله فوشيه موقف ​الثنائي الشيعي​ من الحكومة​​​​".​​​

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت، أن الأوان لم يفت لتشكيل حكومة جديدة والعمل من أجل مصلحة لبنان. وأعربت الرئاسة الفرنسية عن أسفها لعدم تمكن الزعماء السياسيين اللبنانيين من الالتزام بتعهداتهم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يأتي هذا بعدما أعلن نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني ، الداعم لحزب الله، المشاركة في الحكومة المقبلة، بحجة سحب بعض الوزارات منه، وهذا ما اعتبره غير مناسب لمشاركة موالين له كوزراء في الحكومة.

وتعاني لبنان من أوضاع سياسية واقتصادية كارثية،زادت بعد انفجار ميناء بيروت في 4 أغسطس الماضي ووقع ضحية له 200 قتيل و7000 آلاف جريح وتشريد نحو 300 ألف لبناني، وتأثر منازلهم بالانفجار.