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الإمارات تجري مفاوضات للاستثمار في نادي بيتار القدس الإسرائيلى

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أعلن نادي بيتار القدس الإسرائيلي لكرة القدم عن مفاوضات بشأن استثمار محتمل من الإمارات،حيث يلعب الفريق بدوري الدرجة الأولى في الكيان الصهيوني.

وبحسب وكالة"رويترز" كشف النادي في بيان عن فرصة لتحويل بيتار القدس لنادٍ رئيسي يقدم إلى جانب كرة القدم رمزًا جديدًا لرياح السلام التي تهب على الشرق الأوسط.

وأضافت الوكالة أن النادي لم يوضح أى تفاصيل عن الصفقة محتملة أو المستثمرين غير أنه عرفهم بـ “رواد أعمال من أبوظبي”.

وذكر البيان أن موشى هوجيج مالك الفريق سوف يزور العاصمة الإماراتية أبوظبي قريبا لمواصلة المفاوضات.

ويلعب فريق بيتار القدس في دوري الدرجة الأولى الإسرائيلي وتجري مفاوضات من جانب الأمارات للنادي الذي يهتم أغلب مشجعية بالعنصرية ضد العرب.

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