الجيش الليبي: ملتزمون بوقف إطلاق النار بكافة المناطق

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار في كافة المناطق.
وقال المسماري إن هذا الالتزام يهدف لفسح المجال أمام الحوار السياسي الدائر بين الأطراف الليبية.
وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أكد قبل أيام أن القوات المسلحة لن تتراجع عن الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب.
وأوضح المسماري أن العملية العسكرية توقفت منذ أشهر بناء على المبادرة المصرية لأجل التسوية في ليبيا.
وأكد أن رجال القوات المسلحة الليبية جاهزون دائما لصد أي طارئ أو أي اعتداء في تمركزات الجيش بمحيط غرب سرت والجفرة وأماكن عدة أخرى.
ولفت المسماري قبل أيام أن عددا من المرتزقة الأجانب من الصوماليين والسوريين يجري نقلهم إلى منطقة الهيشة والقداحية، في ظل دعم تركي مستمر للميليشيات الإرهابية.
وأضاف أن هؤلاء المرتزقة تحركوا، من خلال عربات "غراد"، في إطار محاولتهم الاقتراب من منطقة الجفرة.
وفي الأسبوع الأول من سبتمبر، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا نقلت نحو 350 قاصرا من سوريا إلى ليبيا، وذلك للقتال في صفوف الميليشيات المتطرفة.
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