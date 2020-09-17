أكبر وأعنف ذراع للقاعدة.. البنتاجون تسعى لتوسيع الحرب ضد حركة الشباب في أفريقيا

أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن أربعة مسؤولين أمريكيين مجهولين أن قادة أفريكوم يطلبون الإذن بتنفيذ ضربات بطائرات بدون طيار عبر الحدود الصومالية الكينية في ظل ظروف معينة.

ووفقًا للتقرير، أثارت الغارة عبر الحدود التي شنتها حركة الشباب ضد مهبط طائرات ماندا باي التابع لمعسكر سيمبا، الذعر في مقر أفريكوم في شتوتجارت بألمانيا، بشأن عدم قدرتها على الرد بهجمات جوية على توغل آخر، وفقا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز

وتم تنفيذ الغارة في 5 يناير من قبل أقل من 20 مسلحًا، لكنهم قتلوا ثلاثة أمريكيين - جندي ومقاولان أمنيان - ودمروا عدة طائرات، بما في ذلك طائرة استطلاع وطائرتي هليكوبتر، بالإضافة إلى ثلاث طائرات أخرى.

ولم يعلق المتحدث باسم أفريكوم ، الكولونيل كريستوفر ب. كارنز ، بشكل مباشر على الاقتراح ، لكنه قال لصحيفة التايمز إن القيادة "تدرك بالتأكيد الحاجة إلى ممارسة ضغوط دولية متسقة على حركة الشباب ومراقبة نشاطهم ووجودهم ومواجهتهم بنشاط من أجل منع انتشارها. يمكن أن يتخذ هذا عدة أشكال ".

وفقًا للمسؤولين المجهولين، فإن مسودة المبادئ التوجيهية لن تسمح فقط بضربات دفاعية في كينيا، ولكن أيضًا الهجمات الهجومية إذا تم تبريرها على أنها استباقية.

ومع ذلك، سيقتصر التفويض على المقاطعات الحدودية في جاريسا ولامو - حيث يقع خليج ماندا - وستتطلب أي إضرابات موافقة صريحة من نيروبي.

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وسلمت الولايات المتحدة الطائرات الست الأولى من أصل اثنتي عشرة مروحية هجومية خفيفة من طراز MD-530F Cayuse Warrior إلى القوات المسلحة الكينية في أواخر يناير ، على الرغم من أن الصفقة ، كما ذكرت سبوتنيك ، جاءت بعد خفض المساعدات الخارجية الأمريكية إلى كينيا إلى النصف ابتداء من أكتوبر الماضي.

وكانت الولايات المتحدة في حالة حرب في الصومال منذ أوائل التسعينيات، ولكن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية التي شنتها القاعدة، فتحت الولايات المتحدة حربًا جديدة غير معلنة بطائرات بدون طيار عبر عدد كبير من البلدان، بما في ذلك الصومال، في ظل حكم ذاتي.

ومنح سلطة الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين (AUMF) التي عززت الحرب الأمريكية على الإرهاب.

ومع ذلك، لم تقم إدارة أوباما حتى عام 2013 بإنشاء مجموعة مبهمة من المعايير التي يمكن من خلالها الحكم على صحة الأمر بمثل هذا الهجوم ، بما في ذلك "شبه اليقين" من وجود الهدف وكذلك عدم وجود خسائر مدنية محتملة.

وصرح قائد أركان أفريكوم، الجنرال ستيفن جيه تاونسند ، لـ "صوت أمريكا" في مارس الماضي أن الزيادة الطفيفة في الضربات حدثت لأن "التهديد أعلى" بعد هجوم ماندا باي.

وقال قائد أفريكوم للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب في ذلك الوقت إن حركة الشباب هي أكبر وأعنف ذراع للقاعدة.