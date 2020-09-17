أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، اطلاق خطة توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على المستوى الوطني.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي إنه تقرر توزيع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا قبل نهاية العام الجاري 2020.
وأضاف ترامب في كلمته أن الولايات المتحدة ستبدأ في توزيع لقاح كورونا خلال الشهر المقبل أو بعد هذا الموعد بقليل.
وأوصى ترامب بضرورة فتح الولايات من جديد، مؤكدا أن تداعيات الاغلاق أكبر بكثير من الفيروس.
وكانت الولايات المتحدة قد كشفت عن ظهور لقاح فيروس كورونا بحلول نوفمبر المقبل.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ترامب يعلن اطلاق خطة توزيع لقاح كورونا ويكشف موعد ظهوره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.