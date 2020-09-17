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ترامب يعلن اطلاق خطة توزيع لقاح كورونا ويكشف موعد ظهوره

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، اطلاق خطة توزيع لقاح فيروس المستجد "كوفيد-19" على المستوى الوطني. 

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إنه تقرر توزيع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا قبل نهاية العام الجاري 2020. 

وأضاف ترامب في كلمته أن الولايات المتحدة ستبدأ في توزيع لقاح كورونا خلال الشهر المقبل أو بعد هذا الموعد بقليل. 

وأوصى ترامب بضرورة فتح الولايات من جديد، مؤكدا أن تداعيات الاغلاق أكبر بكثير من الفيروس. 

وكانت الولايات المتحدة قد كشفت عن ظهور لقاح فيروس كورونا بحلول نوفمبر المقبل. 

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