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الرئيس الأمريكي يعلن إصابة أحد موظفي البيت الأبيض بـ كورونا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن أحد موظفي البيت الأبيض أُصيب بفيروس المستجد. 

وأضاف "ترامب"، في مؤتمر صحفي، أن "موظفًا واحدًا بالبيت الأبيض ثُبتت إصابته بفيروس كورونا".

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير إعلامية، عن أن أحد العاملين بالبيت الأبيض أُصيب بفيروس كورونا في مراسم توقيع معاهدة السلام؛ بسبب عدم التزام البيت الأبيض بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأكد "ترامب"، أنه ستكون هناك "مائة مليون جرعة لقاح بحلول نهاية عام 2020"، منتقدًا المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، جو بايدن؛ لنشره "نظريات مناهضة للقاحات".

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وتابع أن الإدارة نشرت خطة توزيع اللقاح إلى المواطنين الأمريكيين فى دور الرعاية أولا، مؤكدا أن الولايات المتحدة قريبة للغاية من التوصل إلى لقاح وإعطائه للمواطنين.

وأوضح أن اللقاح آمن وتم اختباره بشكل جيد، مؤكدا أنه سيتم توزيعه قريبا ربما فى منتصف أكتوبر إلى آخر الشهر بشكل آمن وصحى.

وأضاف أنه سيتم توزيع ما يقرب من 100 مليون لقاح كورونا بحلول نهاية العام، داعيا خصمه الديمقراطي، جو بايدن بالتوقف عن حملته ضد اللقاح لأنه سيؤثر على الناس.

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