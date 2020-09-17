نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة أحد موظفي البيت الأبيض بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ترمب إصابة أحد موظفي البيت الأبيض بفيروس كورونا المستجد (كوفيد) وقال "ترامب"، في تصريحات نقلتها قناة "العربية" الإخبارية": أعلم بوجود إصابات محتملة بكورونا في البيت الأبيض لكن ليس بالقرب مني. وأضاف الرئيس الأمريكي: "توزيع لقاح كورونا قد يبدأ في أكتوبر المقبل"، مرجحا توزيع 100 مليون جرعة لقاح كورونا على الأقل بنهاية العام. واعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوجود إصابات بفيروس كورونا في البيت الأبيض.

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