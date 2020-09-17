على ضفاف النيل.. السفير السعودي بالقاهرة يقيم حفل تكريم للملحق الثقافي المعين ويكرم الملحق السابق

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم بجامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، مأدبة غداء بالنادي الدبلوماسي السعودي؛ تكريمًا للملحق الثقافي السابق بالسفارة، الدكتور خالد بن عبد الله النامي، بمناسبة انتهاء فترة عمله.
كما رحب السفير نقلي، بالملحق الثقافي المعين بالسفارة، الدكتور أحمد الفريح، وبالمستشار بالسفارة خالد عسيري اللذين باشرا عملهما مؤخرا متمنيا لهما التوفيق والسداد في عملهما.
ونوه السفير أسامة نقلي، بجهود الدكتور خالد النامي خلال فترة عمله في الملحقية والتي بذلها في خدمة الطلبة والمبتعثين السعوديين في مصر، وإسهامه الإيجابي في التواصل مع الجانب المصري لتسهيل وحل كل ما يعترضهم.
وهنأ السفير الملحق الثقافي الجديد الدكتور أحمد الفريح، متمنيًا له التوفيق في منصبه لخدمة ورعاية مصالح الطلبة والمبتعثين السعوديين في مصر.
وفي ختام اللقاء الذي حضره نائب السفير عبدالله الشمري والملاحق ومدراء المكاتب السعودية بالسفارة ورؤساء الأقسام سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة درعا تذكاريا للدكتور خالد النامي، معربًا عن خالص شكره له ومتمنيا له دوام التوفيق والنجاح.
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