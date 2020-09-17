فقد هاتفه المحمول.. ثم اكتشف "مفاجأة مذهلة" عند العثور عليه

فقد شاب ماليزي هاتفه المحمول، ثم استعاده لاحقا من غابة تقع خلف منزله، ليكتشف مفاجأة غريبة في مكتبة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالهاتف.

وتبين لزاكريديز رودزي أن قردا "مشاغبا" التقط هاتفه الذكي من جواره أثناء نومه وحمله إلى خارج منزله.

وبعد العثور على الهاتف فوجئ رودزي بالعديد من الفيديوهات، وصور "السيلفي" للقرد "السارق"، وقد سارع بمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصور قردًا يحدق في العدسة، ثم يظهر وهو يحاول دفع الهاتف إلى فمه، ربما في محاولة لالتهام " هذا الشيء الغريب" الذي حصل عليه.

كما اكتشف رودزي أيضًا سلسلة من الصور الباهتة لأوراق أشجار الغابة، بالإضافة إلى محاولة فاشلة لإنتاج صورة بانورامية.

وقال "الضحية" إنه أدرك أن هاتفه مفقود عندما استيقظ من نومه صباح السبت: "لم تكن هناك أي علامة على حدوث سرقة. الشيء الوحيد الذي دار في خاطري أنه نوع من الشعوذة"، بحسب ما نقلت صحيفة "إندبندنت".

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وكشف رودزي، الذي يدرس علوم الكمبيوتر في ولاية جوهور الجنوبية، أن الأمر لم يتضح إلا في اليوم التالي، عندما لاحظ عمه وجود قرد في مكان قريب، وبعدها سمعوا رنين الهاتف ليكتشفوا وجوده أسفل نخلة تقع خلف حديقتهم الخلفية.

وتوقع عمه مازحا أنه يمكن أن تكون هناك صورة للسارق على جهاز الهاتف، ولذا فتح رودزي ألبور صور الهاتف ليكتشف المفاجأة: "لقد كان ممتلئا فعلا بصور القرود".

واعتبر الشاب الماليزي أن "شيئا (مثل هذا) قد تراه مرة كل قرن"، ثم سارع بنشر "الحصيلة المدهشة" من الصور.

كما شارك أيضا بعض مقاطع الفيديو على تطبيق "تيك توك"، واصفًا القرد بـ "تويول الصغير المخادع"، وهو طفل يستخدم في أعمال السحر لارتكاب السرقة والأذى، حسب فولكلور جنوب شرق آسيا.