ترامب : ذهاب أمريكا إلى الشرق الأوسط تسبب فى قتل ملايين الأشخاص

وقال ترامب، فى مؤتمر صحفى، أن هناك خمس دول على الأقل تريد الانضمام إلى اتفاق السلام، مضيفا أن لديه إحساسا أن السعودية تريد ذلك بناء على محادثات أجراها مع قادتها.
وأكد أنه توصل إلى اتفاق لم يكن أحد يتوقعه لأنه تبنى موقفا مختلفا فى التفاوض، منوها إلى أنه لم يتم سفك نقطة دم واحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق.
وتابع ترامب: الإمارات دولة يحكمها محارب ودولة مهمة للغاية فى الشرق الأوسط، وإن السلام معها ومع البحرين يضمن السلام والاستقرار فى المنطقة، مضيفا: الشرق الأوسط لديه الأرض المغمورة بالدماء أكثر من أى مكان فى العالم، وأن بلاده قتلت مئات الآلاف وقتل آلاف الأمريكيين كذلك.
ورأى ترامب، أن الفلسطينيين سيأتون إلى طاولة التفاوض فى نهاية المطاف، مضيفا أن الناس اعتقدت أن الاتفاق مع الفلسطينيين كان يجب أن يتم أولا، ولكن هذا لم يكن ليحدث، معتبرا أنه تبنى نهجا مختلفا.
وكما أكد أنه يريد إخراج جميع الجنود الأمريكيين من المنطقة، وأنه لن يسمح لإيرانيين بتطوير سلاح نووى أبدا.
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