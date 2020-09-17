السيسي: هناك دول تكرس أموالها لهدم مصر.. وفايز السراج يعلن تسليم السلطة نهاية أكتوبر.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تسجل 160 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة

الجيش الليبي: ملتزمون بوقف إطلاق النار بكافة المناطق

فرنسا تأسف لفشل اللبنانيين في تشكيل حكومة حتى الآن

ترامب: تطوير اللقاح ضد كورونا يتم بسرعة وأمان

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن هناك دول في المنطقة تكرس أموالها وتسخر طاقاتها وتجند إعلامها لهدم مصر.

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وقال السيسي، خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدة مشروعات تعليمية أخرى بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، إنه يثق في "وعي المصريين"، وإن رهانه دائمًا على "وعيهم ودعمهم للدولة في مواجهة التحديات".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 160 اصابة جديدة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 804 متعافين من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 86549 حالة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، أعلن عن رغبته في الاستقالة وتسليم مسؤولياته إلى السلطة التنفيذية التي ستنبثق عن لجنة الحوار، بحلول نهاية شهر أكتوبر.

ونقلت "الجريدة" عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري تأكيده التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار في كافة المناطق، مضيفًا أن هذا الالتزام يهدف لفسح المجال أمام الحوار السياسي الدائر بين الأطراف الليبية.

وأفادت "الراي" بأن مسؤولًا في الرئاسة الفرنسية، أكد أن فرنسا تأسف لفشل السياسيين اللبنانيين في تشكيل حكومة، بعد أسبوعين من تحديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موعدا نهائيا لذلك في 15 سبتمبر، موضحا أن الوقت لم يفت بعد لتشكيل حكومة.

دوليًا، أشارت "القبس" إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد أن تطوير اللقاحات ضد فيروس كورونا يتم بسرعة وأمان، كما انتقد ترامب فاه الديمقراطيين، الذين وصفهم بأنهم "بلا قلب" في تعاملهم مع المواطنين المتضررين من كورونا، والذين يحتاجون للمساعدات المالية من الحكومة.