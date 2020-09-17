الارشيف / أخبار عالمية

البنتاجون يكشف عن المنافسين الاستراتيجيين لـ الولايات المتحدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، عن المنافسين الاستراتيجيين للولايات المتحدة في عصر تنافس القوى العظمى، مشيرا إلى روسيا والصين.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال وزير الدفاع الأمريكي خلال كلمة ألقاها في المركز الأمريكي لـ"مؤسسة راند": "اليوم، في عصر تنافس القوى العظمى، تحدد وزارة الدفاع الصين ثم روسيا كمنافسين استراتيجيين رئيسيين لنا".

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن كلا البلدين يعملان على تحديث قواتهما العسكرية وتوسيع قدراتهما الفضائية والسيبرانية، مؤكدا أنه "يجب على الولايات المتحدة وشركائها الاستمرار في الدفاع عن مبادئنا التأسيسية وطريقة حياتنا. ونحن مصممون على القيام بذلك".

وفي وقت سابق، قال المكتب الصحفي بالسفارة الروسية في واشنطن، في تعليقه على مزاعم الجنرال بالقوات الجوية الأمريكية، تيموثي راي، بشأن الخطر الذي تمثله موسكو وبكين، إن الجيش الأمريكي يعمل على تضخيم "التهديد الروسي" بدلا من إجراء حوار مثمر.

ودعت السفارة الروسية السلطات الأمريكية إلى "عدم تأجيج المشاعر المعادية لروسيا في المجتمع" و"التركيز على التفاعل المثمر من أجل تعزيز الاستقرار والأمن العالميين".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر البنتاجون يكشف عن المنافسين الاستراتيجيين لـ الولايات المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا