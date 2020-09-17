تحذير من الدفاع المدني السعودي لقائدي المركبات بالمملكة

وجهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، نداء عاجل للجميع، بضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة مع طبيعة الأحوال الجوية، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
ويُشار الي ان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حذرت اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة وخباش وشرورة، وثار، وحبونا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، أصدرت تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس بمنطقة المدينة المنورة.
وذكرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة طقس اليوم يتضمن نشاطًا للرياح وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة .
وأفادت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بأن هذا التنبيه يسري علي محافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر).
وألمحت الإدارة أن هذة الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.
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