ماليزيا ملتزمة بإعلان رؤساء (أبيك) لعام 2020

أعلنت ماليزيا التزامها بإعلان رؤساء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" لعام 2020 ؛ نظرًا لردود الفعل الواسعة؛ والتي من شأنها أن تكون مفتاحًا للتعافي الاقتصادي لدى21 دولة من الدول الأعضاء في المنتدى.

وذكرت وكالة أنباء /برناما/ الماليزية اليوم /الخميس/ أن الاجتماع اختكم أعماله في ماليزيا بإصدار إعلان رؤساء الدول الأعضاء في "أبيك"، والذي سلّط الضوء على القضايا ذات الصلة بتداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" على النمو الاقتصادي العالمي.

وقالت رئيسة الهيئة الاستشارية التجارية للمنتدى روحانا محمود -في تصريحات لوكالة أنباء /برناما/ الماليزية- إن المنتدى بحاجة للسعي إلى خطوات التكامل الإقليمي من أجل تنسيق ردود الأفعال العالمية في مواجهة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الانعزال الاقتصادي يحتاج إلى وقت طويل للتعافي.