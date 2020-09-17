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روسيا تدعو لتعزيز الجهود لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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  دعت وزارة الخارجية الروسية شركاءها الدوليين إلى تعزيز جهودهم المنسقة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي اعتبرته لا يزال حادًا على الرغم من تحسن العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.

وأكدت الخارجية الروسية - في بيان أصدرته بعد يومين من توقيع إسرائيل على اتفاقيات التطبيع مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وفقا لوكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس - أن الاستقرار الشامل في المنطقة يجب أن يضع تصورًا عادلا لحل الدولتين ووضع نهاية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. مشددة على ضرورة بدء مفاوضات مباشرة بين البلدين.

وأضاف البيان: "أنه مع الأخذ في الاعتبار التقدم في تطبيع علاقات إسرائيل مع بعض الدول العربية، ما زلنا نلاحظ أن المشكلة الفلسطينية لا تزال حادة، وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأنه يمكن تحقيق استقرار قوي في منطقة الشرق الأوسط دون حل هذه المشكلة".

وتابعت "ندعو شركاءنا الإقليميين والدوليين إلى تعزيز الجهود المنسقة لتحقيق هذا الهدف المهم، وروسيا مستعدة للتعاون، بما في ذلك ما التدخل في إطار اللجنة الرباعية المعترف بها من قبل مجلس الأمن وبالتنسيق الوثيق مع جامعة الدول العربية".

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