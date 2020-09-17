تضرر 60 ألف منزل في فنلندا انقطعت عنهم الكهرباء، إثر تعرض البلاد لإعصار أيلا الذي يضربها منذ أمس الأربعاء.
وبحسب وكالة "سبوتنيك"، أدت الكارثة الطبيعية إلى سقوط الأشجار على خطوط الكهرباء، ما أثر على مناطق الجنوب الغربي والوسط والشمال الغربي للجمهورية.
والمدن الفنلندية الأكثر تضررا من الإعصار هي موستاساري وبوري وأوسيكاوبونكي، حيث تم رصد 3-5 آلاف حالة انقطاع التيار الكهربائي.
وبلغت سرعة الرياح في عدد من المناطق 30 مترًا في الثانية تقريبا. وألغت العديد من شركات الخطوط الجوية الرحلات بين هلسنكي وتالين بسبب الاضطرابات المناخية.
ويعمل المعنيون على إعادة تشغيل الطاقة، لكن لا يزال من الممكن حدوث انقطاعات جديدة في التيار الكهربائي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إعصار أيلا يقطع الكهرباء عن 60 ألف منزل في فنلندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.