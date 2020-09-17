نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات توزع مساعدات إغاثية على الأهالي في الحديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت دولة الإمارات، مساعدات إغاثية للشعب اليمني في إطار رسالتها الإنسانية للتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي تمس حياة السكان . Advertisements وكانت هيئة الهلال الأحمر، قدمت 16 طنا من المواد الإغاثية لـ 1200 أسرة بمخيم العليلي بمدينة الخوخة الساحلية في محافظة الحديدة ضمن المرحلة الثانية للعام 2020. وتقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات وذراعها الإنساني "هيئة الهلال الأحمر " على دعمها الإنساني الذي تقدمه للنازحين والأسر المحتاجة بشكل دوري كل 21 يوما منذ أربع سنوات

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الإمارات توزع مساعدات إغاثية على الأهالي في الحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.