6 دول عربية توقع الاتفاق.. إعلامية كويتية: هذه مكاسب سلام الإمارات والبحرين مع إسرائيل

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إنه باتفاق السلام الذى احتضنه البيت الأبيض بتوقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، ستشهد المنطقة على إثره فجر جديد لشرق أوسط خالى من الصراعات .
وأوضحت"الرشيد"، فى تصريحات لـ دوت الخليج"، أن دولة الإمارات العربية بدأت بالخطوة التى وصفتها الأوساط السياسية والدبلوماسية بـ "الجريئة والشجاعة" ليفتح الباب أمام تعزيز خطوات جديدة أخرى لنشر السلام والتسامح والتعايش السلمى وقبول الأخر ونشر السلام من المحيط إلى الخليج ولإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذى دام لعقود طويلة.
ولفتت الإعلامية الكويتية، إلى أن حديث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول إعتزام دول 6 عربية أخري الإنضمام لإتفاق السلام خطوة نحو قطع الطريق أمام المتاجرين بالقضية الفلسطينية ومنعطف تاريخى فى المنطقة لتحقيق سلام عادل وشامل.
وأضافت: أن هذه الاتفاقيات التى تمت بين إسرائيل والبحرين والإمارات تأتي فى إطار مصالح الدولتين وحماية كيان الدولة ولن يكون هذا على حساب القضية الفلسطينية وقطع الطريق أمام المتاجرين .
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