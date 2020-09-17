سكرتير الفيفا السابق يتبرأ من قضية فساد القطري ناصر الخليفي

ذكرت قناة "العربية" أن السكرتير بالوكالة السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ماركوس كاتنر، تبرأ أمام محكمة سويسرية من قضية تقديم رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ومالك شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، رشوة للسكرتير السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جيروم فالك.

وتوصلت المحكمة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم منح حقوق البث للشبكة القطرية من دون عطاءات، كما هو مفترض في مثل هذه الصفقات.

وشهدت المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا، أمس الأربعاء، استكمال جلسة الاستماع لرجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، في اتهامه بالفساد.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن الخليفي كان يجلس بين محاميه ويدون بعض الملاحظات، وسمح له بنزع القناع الطبي.



وبدأ الخليفي الحديث وهو محاط بجدران زجاجية، وتكلم باللغة العربية مستفيدا من مترجم فوري، في محاكمة تُعقد باللغة الفرنسية.

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ووجه قاضي المحاكمة إلى الخليفي تساؤلًا: "هل بالفعل تربح من 15 إلى 25 مليون دولار في السنة؟ وهل ثروتك تتراوح بين 70 و100 مليون دولار؟".

ورد رئيس النادي الباريسي: "لقد أجاب المحامي الخاص بي بالفعل على هذا السؤال، ولا أريد العودة إليه".

ويواجه رئيس قنوات بي ان سبورتس القطرية، اتهامات بالفساد بشأن حقوق بث مونديال 2026 و2030، من خلال رشاوي لجيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".