سر ظهور سيف الإسلام القذافي في غرب ليبيا

وانتشرت مقاطع فيديو، أظهرت مشاهد لتعليق صور سيف الإسلام القذافي، على جدران عدد من المؤسسات ببعض المدن بغرب البلاد، هذا فضلًا عن وجودها في بيوت البعض.
وظهرت صور سيف الفذافي معلقة على مدخل مستشفى بمدينة الجميل، الواقعة غرب طرابلس.
ولايزال صدى اسم القذافي ونجله، منتشرًا بين بعض الليبيين، لدرجة إن البعض أطلقوا حملة على مواقع التواصل الإجتماعي ، تهدف إلى ترشيح سيف الإسلام القذافي لقيادة ليبيا في المرحلة المقبلة.
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