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سر ظهور سيف الإسلام القذافي في غرب ليبيا

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ذكرت وسائل إعلام ليبية أنه تم خلال الآونة الأخيرة،  رصد وجود نجل الزعيم الليبي الراحل، سيف الإسلام القذافي في عدد من المواقع داخل ليبيا، وهو ما أعاد الجدل مرة أخرى عن نجل القذافي.

وانتشرت مقاطع فيديو، أظهرت مشاهد لتعليق صور سيف الإسلام القذافي، على جدران عدد من المؤسسات ببعض المدن بغرب البلاد، هذا فضلًا عن وجودها في بيوت البعض.

وظهرت صور سيف الفذافي معلقة على مدخل مستشفى  بمدينة الجميل، الواقعة غرب طرابلس.

كما شوهدت صور سيف ووالده، معلقة على جدران إحدى المدارس في مدينة الخمس، شرق  طرابلس.

ولايزال صدى اسم القذافي ونجله، منتشرًا بين بعض الليبيين، لدرجة إن البعض أطلقوا حملة على مواقع التواصل الإجتماعي ، تهدف إلى ترشيح سيف الإسلام القذافي لقيادة ليبيا في المرحلة المقبلة.

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