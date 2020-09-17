تتجه نحو الهاوية.. الليرة التركية تسجل تراجعا غير مسبوق أمام الدولار

وتشهد الأسواق الدولية أداءً متذبذبا عقب قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأمريكي، حيث لم يكن من المتوقع أن يلجأ البنك المركزي الأمريكي إلى إجراء أية تعديلات في نسب الفائدة حتى عام 2023 والإبقاء على نسب الفائدة بين صفر و0.25 في المائة خلال أول اجتماع للجنة السوق المفتوحة عقب الاستراتيجية المالية الجديدة التي كشف عنها رئيس البنك، جيروم باول، خلال اجتماعات جاكسون هول في السابع والعشرين من أغسطس الماضي.
وعقب هذا القرار، تواصل العملات الأجنبية أداء مرتفعا أمام الليرة في تركيا، فاعتبارا من الساعة العاشرة من صباح اليوم بلغ سعر صرف الدولار 7.52 ليرة ليرتفع خلال وقت قصير إلى 7.54، وبلغ سعر صرف اليورو 8.90 ليرة.
وتأثرت العملة التركية هذا الأسبوع بخفض موديز لتصنيف تركيا الائتماني وفقدت الليرة 21 بالمائة من قيمتها هذا العام، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
بدوره، شن الرئيس رجب طيب أردوغان، هجوما جديدا على مؤسسات التصنيف الإئتماني بعد إعلان قرار موديز، وأشار في تصريحاته إلى وكالة ستاندرد أند بورز.
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