نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور جديد لسيف الإسلام القذافي بغرب ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت مواقع ليبية، مشاهد لتعليق صور سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، على جدران مؤسسات ببعض المدن بغرب البلاد.

وظهرت صور سيف الإسلام، على واجهة مستشفى قروي بمدينة الجميل، الواقعة إلى الغرب من العاصمة طرابلس.

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وكما عُلقت صور لسيف الإسلام ولوالده، الراحل معمر القذافي، على جدران إحدى المدارس في مدينة الخمس، الواقعة إلى الشرق من طرابلس.

ونشرت مواقع التواصل الإجتماعي، مؤخرا مقاطع فيديو مشابهة، ظهرت فيها صور سيف الإسلام وقد علّقها أنصاره على جانب طريق سلايع في العاصمة طرابلس، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.