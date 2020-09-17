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كورونا يغلق المدارس فى إسرائيل

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بسنت فاروق 2020-09-17 10:47 0 تبليغ

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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه بموجب القرار فإنه سيتم إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال والحضانات- باستثناء التعليم الخاص الذى سيعمل كالمعتاد، وذلك بعد قفزة فى عدد الاصابات وتمييز النشاط التعليمى كمسبب أساسى لذلك.

وأعرب عدد من الوزراء عن معارضتهم لإغلاق جهاز التعليم قبل يوم من الإغلاق العام لتأثيره الاقتصادى، نظرا لأن العديد من العاملين سيواجهون صعوبات فى الذهاب الى العمل لعدم وجود إطار تعليمى لأبنائهم بنفس اليوم.

وكانت إسرائيل قد أعلنت تسجيل رقم قياسى جديد بعدد الاصابات اليومية، وذلك بعد تسجيل 5,523 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات فى البلاد إلى 166,794 إصابة.

 

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