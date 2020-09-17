مفوض الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل لاتفاقية تجارية مع بريطانيا خلال الأيام المقبلة

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشئون البريكست ميشيل بارنييه اليوم /الخميس/ إنه لا يزال يأمل في التوصل لاتفاقية التجارة مع بريطانيا، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستكون حاسمة.

ذكرت ذلك النبأ قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية دون مزيد من التفاصيل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد حذر أمس /الأربعاء/، في تدوينة على موقع تويتر، من السعي لتقسيم بريطانيا، قائلا إن بلاده ترغب في إقامة علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي وعقد اتفاقيات تجارية حرة ولكن دون السعي من الاتحاد الأوروبي لتقسيم المملكة المتحدة أو التدخل في سيادتها.

يذكر أن جونسون كان قد اتهم الاتحاد الأوروبي بالتهديد بضرب وحدة أراضي المملكة المتحدة بفرضه "حصارا" غذائيا بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، ليصب بذلك الزيت على النار في محادثات بريكست التي تشهد توترا كبيرا.