قال السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، اليوم الخميس، إن الهجمات الصاروخية ضد السفارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي تهدف إلى تقويض سيادة الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي.
وأوضح تولر - في تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية - أن السفارة الأمريكية تناقش مع الحكومة العراقية هذه الهجمات من أجل ضمان توفير الحماية وردع مطلقيها، مؤكدا أن وجود الولايات المتحدة في العراق لدعم الحكومة في فرض سيادتها وفرض القانون.
وأضاف "لا نسعى لوجود أمريكي دائم في العراق ونعمل على تقليص هذا الوجود عندما تتوفر الظروف المناسبة"
يأتي تصريح السفير الأمريكي بالتزامن مع تكرار هجمات الكاتيوشا التي غالبا ما تستهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية، بالإضافة إلى محاولة استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية، أو مصالح أمريكية في البلاد.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس /الأربعاء/ سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء على عمارة سكنية في مجمع القادسية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر السفير الأمريكي بالعراق: الهجمات الصاروخية ضد سفارتنا تهدف لتقويض سلطة الكاظمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.