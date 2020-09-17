ارتفاع إصابات كورونا بالسجن المركزي اللبناني لــ 228

إرتفع عدد إصابات فيروس كورونا داخل السجن المركزي في رومية الي 228 إصابة حتى 15 سبتمبر الجاري حيث يخضع المصابون جميعا في العزل داخل مبنى تمّ تجهيزه منذ أشهر، انطلاقًا من خطّة وضعتها الوزارة في 15 مارس الماضي بالتزامن مع إعلان حالة التعبئة العامّة.

وذكر مصدر أمني لبناني في تصريحات لموقع " إم تي في " أن المركز يتّسع لـ 150 شخصًا، بإشراف من فريق طبّي وتمريضي من منظمة الصحة العالميّة على المركز ومتابعة من قبل اللجنة الصحية للصليب الاحمر .

كما تمّ تخصيص غرف خاصّة للمتقدّمين في السنّ أو الذي يعانون من أمراض، لتجنّب اختلاطهم مع السجناء الآخرين.

ونفي المصدر وجود حالات خطرة بين المصابين ، لافتا الي انه تم تخصيص قاعات ملحقة بالمباني لاستقبال المزيد من الحالات التي تحتاج الى عزل، وتمّ التعاون مع الجيش لتأمين خيم للغاية نفسها.

وشدد المصدر على ضرورة إعلان حالة طوارئ صحيّة وقانونيّة متعلّقة بالسجون كافّة في لبنان.